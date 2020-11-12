Kaymakam Ertürkmen Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Kaymakam Ertürkmen Kovid-19 denetimi yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetim gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetim gerçekleştirildi. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Büyük Pazaryeri'nde Ertürkmen, vatandaşlara ve esnafa fiziksel mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu. Pazar yerinde polis ve sağlık ekiplerince HES kodu takibi ve ateş ölçümü de yapıldı. Denetime İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın da katıldı.

Son Dakika

TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı

Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti

Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek

Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı

Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil

Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş

Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar