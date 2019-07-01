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Kaymakam Evlice'ye kursları ziyaret etti

1 saat önce

Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile İŞKUR tarafından Şirinköy'de açılan toprak işleme ve seracılık kurslarını ziyaret etti.

Kaymakam Evlice'ye kursları ziyaret etti, System.String[]
Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile İŞKUR tarafından Şirinköy'de açılan toprak işleme ve seracılık kurslarını ziyaret etti.

Kaymakam Evlice'ye kursları ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Halk Eğitim Müdürü Erol Köseoğlu, İlçe Tarım Müdürü Hakan Yılmaz eşlik etti. Kaymakam Evlice kurslar hakkında bilgi aldı. Evlice, daha sonra dikimle ilgili ürün uygulaması yapılan serada da inceleme yaparak kursiyerlerle sohbet etti. Teorik derslerde slayt eşliğinde görsel eğitim alan, seralarda da kendi yetiştirdikleri ürünlerle uygulamalı eğitim gören kursiyerlerin eğitimden memnun oldukları gözlendi.Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice İŞKUR, Halk Eğitim ve Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliği ile kurs açan kurum yetkililerine faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret kursiyerler ile beraber hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Yenice, İŞKUR, Güncel
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