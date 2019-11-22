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Kaymakam Fırat'tan köy ziyaretleri

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakam Yunus Emre Fırat, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunuyor.

Kaymakam Fırat'tan köy ziyaretleri, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakam Yunus Emre Fırat, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunuyor.


Belirli program çerçevesinde köylerdeki vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Fırat, halkın sorunlarını yerinde incelemek ve neler yapılabileceğini yerinde görmek adına köy ziyaretlerine başladığını belirtti.


Fırat, bu çerçevede Yenice, Orhanlar, Saray Köy ve Tepe köylerini ziyaret etti.


Yapılacak her hizmet ve atılacak her adımda vatandaşın fikrini önemsediklerini dile getiren Kaymakam Fırat, "Bir toplumun refah seviyesi sadece ekonomik durumla değil, kurumlarla vatandaşlar arasında ve insan ilişkilerinde ne kadar ortak adım atılır, her ne kadar birlik ve beraberlik ruhu oluşturulabilirse, refah seviyesi de o kadar başarılı ilerler. Bu kapsamda hem yaptığımız çalışmaları yerinde incelemek, hem de planlayacağımız çalışmaları belirlemekle birlikte kıymetli vatandaşlarımızla hasbi hal edip genel bir durum değerlendirmesi yapıyoruz" dedi.


Köylere yapılan ziyaretlerde Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat'a, İlçe Özel İdare Müdürü Yahya Erdal Uzun da eşlik etti. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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