Kaymakam Fırat'tan köy ziyaretleri - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Fırat ve beraberindeki Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş, İl Özel İdare Müdür Vekili İbrahim Kaya, SYDV Müdürü Fatih Bayram ile birlikte Derbentobruğu ve Saraycık Köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarlarından köy sorunları ile ilgili detaylı bilgiler alan Kaymakam Fırat, her köyde kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek sorunlar ve taleplerle ilgili notlar aldı.

Köy ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Kaymakam Fırat, "Köylerimize hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak gayret gösteriyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.