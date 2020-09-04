Kaymakam Fırat'tan köy ziyaretleri - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Fırat, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili İbrahim Kaya ile Bademli köyünü ziyaret ederek köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Fırat, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların erkenden başlatıldığını ve bundan sonra da köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Amaçlarının Gümüşhacıköy ve köylerine hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Kaymakam Fırat, "Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalıyla sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Köy ziyaretlerimiz esnasında sizlerle bir araya gelme nedenimiz sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte konuşarak çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyaret ettiğimiz bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.