Kaymakam Fırat'tan Kuran Kursları'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Fırat'tan Kuran Kursları'na ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Fırat'tan Kuran Kursları'na ziyaret

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nı ziyaret etti.

Kaymakam Fırat'tan Kuran Kursları'na ziyaret, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nı ziyaret etti.


Kaymakam Fırat, İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu ile birlikte İlçede bulunan Kuran kurslarını ziyaret ederek kurs hocalarından bilgi aldı.


Ziyarette Kaymakam Yunus Emre Fırat'a Kur'an Kursları hakkında bilgi veren Pazarlar ilçe Müftüsü Hasankahyaoğlu, "Kuran kurslarına gelen kursiyerlerimize Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra temel dini bilgiler de öğretiyoruz. Hz. Peygamber (SAV) örnek hayatı, inanç esasları, ibadetler, abdest, namaz, zekat, hac, oruç gibi bilgilerde öğretiyoruz" dedi.


Kursiyerler ile yakından ilgilenen Kaymakam Fırat, dini eğitim almak isteyen öğrenciler için böyle bir fırsatın oluşturulmasının buyük bir fırsat olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kuran-ı Kerim, Pazarlar, Kütahya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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