Kaymakam Fırat'tan kurum ziyaretleri - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında İlçe Devlet Hastanesi ve Orman İşletme Şefliğini ziyaret eden Kaymakam Fırat, çalışmalar hakkında kurum amirlerinden bilgiler aldı.

Kurum amirleri tarafından kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Fırat, vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.