Kaymakam Fırat, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Amasya İl Özel İdare tarafından başlatılan yol çalışmalarını inceledi.

İlçeye bağlı Bacakoğlu ve Alören köy yollarında devam eden birinci kat asfalt çalışmaları hakkında Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü İbrahim Kaya'dan bilgi alan Fırat, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Yeni yollar sayesinde vatandaşların daha sağlıklı ulaşım yapma imkanına kavuştuğunu ifade eden Fırat, "Ekiplerimiz köy yolarında stabilize yol çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ulaşım sorununu ortadan kaldırılarak mevsimsel önlemler alıyoruz. Çamurlu yollardan şikayetçi olan vatandaşlarımızın isteklerini dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat'a incelemeleri sırasında Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş, İl Genel Meclis Üyeleri Cahit Çelik ve Cemal Beyaz ile köy muhtarları eşlik etti.