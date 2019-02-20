Kaymakam Gencer Köylerde İncelemede Bulundu
1 saat önce
Besni Kaymakamı Berete, Üçgöz, Bahri, Hacıhalil, Dikilitaş Köylerinde yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.
Besni
Kaymakamı Berete, Üçgöz
, Bahri, Hacıhalil, Dikilitaş
Köylerinde yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.
Besni Kaymakamı Ahmet Gencer
, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel
ile birlikte köyleri gezdi. Kaymakam Gencer, Berete, Üçgöz, Bahri, Hacıhalil, Dikilitaş Köylerinde köy içi yollara malzeme çekimi çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.
İncelemelerden sonra köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:25 Kaynak: İHA
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