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Kaymakam gıda imalathanelerini denetledi

23 dakika önce

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ilçedeki gıda imalathaneleri ile fırınları denetledi.

Kaymakam gıda imalathanelerini denetledi, System.String[]
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ilçedeki gıda imalathaneleri ile fırınları denetledi.

Manyas Kaymakamı Kaya, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan, Emniyet Amiri Enes Dündar, Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan, Veteriner Volkan Zeren ile birlikte Manyas ilçe merkezinde bulunan gıda imalathaneleri ve ekmek fırınlarını denetlediler. Denetimlerde öncelikli olarak hijyen kontrolleri yapılırken, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bulgulara rastlanmadığı, eksiklikleri görülen firma sahiplerinin de uyarıldığı açıklandı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya denetim sonuçlarını genelde olumlu bulduğunu söylerken, gelecek günlerde de kırsal mahallelerde ki işyerlerini ziyaret ederek,denetimlere devam edeceklerini açıkladı. Kaymakam Kaya " Amacımız insanlarımıza sağlıklı yiyecekler yemelerine olanak sağlamaktır, bunu da ziyaret ettiğimiz işyerlerinin uyduklarını gördük" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:08 Kaynak: İHA
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