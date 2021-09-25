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Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi - Son Dakika

Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi

25.09.2021 14:25
Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi, System.String[]

Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nin yeni Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, esnafları ziyaret edip pandemi kuralları denetimi yaptı.

Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nin yeni Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, esnafları ziyaret edip pandemi kuralları denetimi yaptı.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan, ilçede yeni göreve başlaması nedeniyle hem ilçe esnafını tanımak ve istişarelerde bulunmak, hem de yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol için ilçe merkezindeki esnafları gezdi.

Covid-19 pandemisi kurallarına uyanları tebrik eden, uymayanları ise ikaz eden Gilan, sorunları da dinledi.

Konya Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, geçtiğimiz günlerde Kuluncak Kaymakamlığına atanmıştı. - MALATYA

Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi
Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi

Koronavirüs, Kuluncak, Malatya, Gilan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi - Son Dakika
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