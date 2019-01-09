Kaymakam Girgin: "Kar Buza Dönüşmeden Temizlemeye Çalışıyoruz"
1 saat önce
Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, ilçede yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, kar buza dönüşmeden temizleme çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Kaman
ilçe Kaymakamı Murat Girgin
, ilçede yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, kar buza dönüşmeden temizleme çalışmalarının yapıldığını söyledi. Kırşehir
'in Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin yaptığı açıklamada, "Kar
yağdığı gibi buza dönüşmeden temizlemeye çalışıyoruz. İlçemize bağlı köy yollarında 4 farklı noktadan kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz dün gece ve bu sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Ekiplerimiz köy yollarının ilçe merkezi ile güvenli bir şekilde bağlantısını sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Kış boyunca bu mücadelemiz devam edecek" dedi.
İlçede yapılan çalışmalara Kaymakam Girgin ile birlikte İlçe Jandarma
Komutan Vekili Derviş Taşçı ile İlçe Özel İdare ekipleri katıldı. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti