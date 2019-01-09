Son Dakika Haberleri: Kaymakam Girgin: "Kar Buza Dönüşmeden Temizlemeye Çalışıyoruz"

Kaymakam Girgin: "Kar Buza Dönüşmeden Temizlemeye Çalışıyoruz"

1 saat önce

Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, ilçede yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, kar buza dönüşmeden temizleme çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Kaymakam Girgin:
Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, ilçede yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, kar buza dönüşmeden temizleme çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Kırşehir'in Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin yaptığı açıklamada, "Kar yağdığı gibi buza dönüşmeden temizlemeye çalışıyoruz. İlçemize bağlı köy yollarında 4 farklı noktadan kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz dün gece ve bu sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Ekiplerimiz köy yollarının ilçe merkezi ile güvenli bir şekilde bağlantısını sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Kış boyunca bu mücadelemiz devam edecek" dedi.

İlçede yapılan çalışmalara Kaymakam Girgin ile birlikte İlçe Jandarma Komutan Vekili Derviş Taşçı ile İlçe Özel İdare ekipleri katıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Murat Girgin, Kaman, Kar, Güncel
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