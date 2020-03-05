Kaymakam Gökay'dan İdlib gazisine ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Gökay'dan İdlib gazisine ziyaret

6 saat önce

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Suriye'nin İdlib şehrinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Erciyas'ı ziyaret etti.

Kaymakam Gökay'dan İdlib gazisine ziyaret, System.String[]

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Suriye'nin İdlib şehrinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Erciyas'ı ziyaret etti.

Gökay, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk ve İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin ile Piyade Uzman Onbaşı Yasin Erciyas'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erciyas'a acil şifalar dileyen Gökay, "Suriye'de devam eden harekat sırasında kahramanca mücadele veren gazimizi evinde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu vesile ile kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Suriye, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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