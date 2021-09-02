Kaymakam Gökcecik'ten pazar esnafına yakın ilgi - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinin Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Perşembe günleri kurulan halk pazarını ve esnafını ziyaret ederek esnaf ile sohbet etti.

Pazarcı esnafıyla sohbet eden Kaymakam Ahmet Gökcecik, pazar alışverişi yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Kaymakam Gökcecik, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip taleplerini dinledi. Kaymakam Ahmet Gökcecik, halk pazarının sebze-meyve bölümü ile tuhafiye pazarı bölümlerini ziyaret etti. Pazar esnafına bol ve 'bereketli kazançlar' temennisinde bulunan Kaymakam Gökcecik, işlerinde kolaylıklar diledi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da minik sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Gökcecik, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşlarla projelerini paylaşan ve kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Taşova Kaymakamı vatandaşların taleplerini dinledi.

Kapalı pazar esnafı ve vatandaşlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçeye yeni atanan Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AMASYA