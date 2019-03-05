Kaymakam Göktaş: Halk Eğitim Merkezleri Etkin Bir Şekilde Kullanılmalı
55 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde Hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.
Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş
başkanlığında Şaphane Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilçe daire amirleri katıldı. Toplantıda, Şaphane'de daha iyi bir eğitim ve öğrenim için alınması gereken önlemler, yapılması planlanan çalışmalar ve halk eğitim merkezinin etkin bir şekilde kullanımı ile ilgili önemli kararlar alındığı bildirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışmalarında aile ekonomisine katkıda bulunacak kursların açılmasının planlandığı ve son yıllarda artan kadın kursiyer sayısının dahada arttırılması için gerekli çalışmalara ağırlık verilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.
Toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz tarafından Kaymakam Göktaş'a halk eğitim kursiyerlerinin Ebru sanatıyla yapmış oldukları tablo hediye edildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:54 Kaynak: İHA
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