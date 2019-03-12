Son Dakika Haberleri: Kaymakam Göktaş, Öğrencilere Tablet Dağıttı

Kaymakam Göktaş, Öğrencilere Tablet Dağıttı

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Lütfulah Göktaş öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaymakam Göktaş, Öğrencilere Tablet Dağıttı, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Lütfulah Göktaş öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz ve Şube Müdürü Ali Hüsnü Öncel eşlik etti. Okulda bir dizi incelemelerde bulunan Kaymakam Göktaş, Okul Müdürü Kamil Ünal'dan bilgi aldı. Sınıfları gezen Kaymakam Göktaş, öğrencilerle sohbet ederek hak kazanan öğrencilere Milli Eğitim tarafından dağıtılan tabletleri verdi.

Daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Şaphane Kaymakamı Göktaş, okuldaki sorunları dinledikten sonra okuldan ayrıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Şaphane, Kütahya, Yaşam
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