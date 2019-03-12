Kaymakam Göktaş, Öğrencilere Tablet Dağıttı
1 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Lütfulah Göktaş öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesine bağlı Karamanca
köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Lütfulah Göktaş öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.
Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz ve Şube Müdürü Ali Hüsnü Öncel eşlik etti. Okulda bir dizi incelemelerde bulunan Kaymakam Göktaş, Okul Müdürü
Kamil Ünal'dan bilgi aldı. Sınıfları gezen Kaymakam Göktaş, öğrencilerle sohbet ederek hak kazanan öğrencilere Milli Eğitim tarafından dağıtılan tabletleri verdi.
Daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Şaphane Kaymakamı Göktaş, okuldaki sorunları dinledikten sonra okuldan ayrıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:08 Kaynak: İHA
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