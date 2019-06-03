Son Dakika Haberleri: Kaymakam Görgülüarslan bayram trafiğini denetledi
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Kaymakam Görgülüarslan bayram trafiğini denetledi

32 dakika önce

- Kaymakam Görgülüarslan bayram trafiğini denetlediBALIKESİR - Ramazan bayramı tatili sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

- Kaymakam Görgülüarslan bayram trafiğini denetledi
BALIKESİR - Ramazan bayramı tatili sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, Ramazan bayramı öncesi trafik uygulamalarını bizzat yerinde inceledi. Trafik kontrolü yapmayı ihmal etmeyen Kaymakam Görgülüarslan, bayram tatili süresince yolculuk yapacak sürücüleri uyardı. Trafik kontrollerinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Kaymakam Görgülüarslan, sürücülerden huzur içinde sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını önemine işaret ederek, sürücülere hayırlı yolculuklar temennilerinde bulundu.
Trafik kontrol ve denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "9 günlük bayram tatili dolayısıyla birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirlere ve bayram sebebiyle iyice yoğunlaşan trafikte sürücülerimizin dikkatli olabilmeleri adına bizler de Ayvalık'ta polis ve jandarma uygulama noktalarındaki trafik denetimlerimizi artırdık" dedi.
Kaymakam Görgülüarslan bayram trafiğini denetledi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
Türkiye, Ayvalık, Yerel
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