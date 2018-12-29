Son Dakika Haberleri: Kaymakam Görgülüarslan Yurtta Kalan Öğrencilerle Buluştu

Kaymakam Görgülüarslan Yurtta Kalan Öğrencilerle Buluştu

53 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Ustalı İmam Hatip Lisesine bağlı öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya gelerek inceleme ve denetlemede bulundu.

Kaymakam Görgülüarslan Yurtta Kalan Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Ustalı İmam Hatip Lisesine bağlı öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya gelerek inceleme ve denetlemede bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın ve yurtta öğrencisi bulunan okulların müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Görgülüarslan, kız ve erkek pansiyon odalarını ziyaret ederek öğrencilerin ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Yurt imkanlarının öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Görgülüarslan, "Özellikle ilçe dışından ya da köylerimizden Ayvalık'a gelen öğrencilerimizin aile ortamındaymışçasına vakit geçirebilecekleri, korunaklı ve imkanları yüksek bir yurt. İlçemizde 8 okulumuzdan öğrenciler yurt imkanlarından yararlanmakta. Şu an itibariyle 44'ü kız, 44'ü erkek olmak üzere 88 öğrenci bu imkanlardan faydalanıyor. Temennimiz ve beklentimiz, öğrencilerimiz için birçok imkanı sunan bu yurdu, öğrencilerinde sahiplenerek koruması yönündedir." İfadelerini kullandı.

Öğrencilerin odalarını tek tek ziyaret eden Görgülüarslan, daha sonra akşam yemeğinde tüm öğrencilerle ve ilgili okul müdürleriyle bir araya geldi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:25 Kaynak: İHA

Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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