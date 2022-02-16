Üye Girişi
Kaymakam Görmüş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Görmüş, muhtarlarla bir araya geldi

16.02.2022 15:35
Kaymakam Görmüş, muhtarlarla bir araya geldi

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kaymakam Görmüş, Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin muhtarlara bilgi verdi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Görmüş, bu sezon yapılacak olan yeni ihale ile bütün mahallelere kilitli parke taşı döşeneceğini, merkezde ve kırsalda çözüme kavuşturulmayan bir sorun bırakmayacaklarını söyledi.

Taziye evlerinin bakım ve onarımlarını yaparak mobilya ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Görmüş, "Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsalda mezralar dahil yaklaşık 70 kilometrelik yolu asfaltla buluşturacak. Yeni kuyular açılarak mahallelerimizin içme suyu sıkıntıları gideriliyor. İnşallah mahallelerimizde çözüme kavuşmayan bir sorun bırakmayacağız." dedi.???????

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Görmüş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Görmüş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement