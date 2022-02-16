Kaymakam Görmüş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kaymakam Görmüş, Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin muhtarlara bilgi verdi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Görmüş, bu sezon yapılacak olan yeni ihale ile bütün mahallelere kilitli parke taşı döşeneceğini, merkezde ve kırsalda çözüme kavuşturulmayan bir sorun bırakmayacaklarını söyledi.

Taziye evlerinin bakım ve onarımlarını yaparak mobilya ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Görmüş, "Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsalda mezralar dahil yaklaşık 70 kilometrelik yolu asfaltla buluşturacak. Yeni kuyular açılarak mahallelerimizin içme suyu sıkıntıları gideriliyor. İnşallah mahallelerimizde çözüme kavuşmayan bir sorun bırakmayacağız." dedi.???????