Kaymakam Görücü'den şiddetli lodos uyarısı - Son Dakika
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Kaymakam Görücü'den şiddetli lodos uyarısı

6 saat önce

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara soba kullanımı konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaymakam Görücü'den şiddetli lodos uyarısı, System.String[]

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara soba kullanımı konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaymakamı Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçtuğunu belirterek, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını kaydetti.

Şiddetli lodosun gece saatlerinde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini aktaran Görücü, vatandaşlardan soba kullanma konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan ilçede etkili olan lodos nedeniyle bir iş yerinin çatısının araçların üzerine düşmesi nedeniyle hasar oluştu.

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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