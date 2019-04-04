Son Dakika Haberleri: Kaymakam Göze, Başkan Adaylarıyla Buluştu

Kaymakam Göze, Başkan Adaylarıyla Buluştu

1 saat önce

Ayrancı Kaymakamı Mehmet Göze, ilçede yerel seçimlere katılan belediye başkan adayları ile bir araya geldi.

Kaymakam Göze, Başkan Adaylarıyla Buluştu, System.String[]
Ayrancı Kaymakamı Mehmet Göze, ilçede yerel seçimlere katılan belediye başkan adayları ile bir araya geldi.


Göze, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, Ayrancı'nın seçim sürecindeki siyasi atmosferinin örnek ve memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Belediye başkanlığını yeniden kazanan Yüksel Büyükkarcı'ya görevinde başarılar dileyen Göze, şöyle konuştu:

"31 Mart 2019 Yerel Seçim çalışmalarını karşılıklı hoşgörü ile yürüten, demokrasinin gücüne inanan, bu stresli süreçte her şeye rağmen demokratik nezaketi son ana kadar elden bırakmayan, yemek davetimize de icab edip bu örnek tavrı kararlı bir şekilde sürdüren, derdi Ayrancı ve Ayrancılı hemşehrilerimiz olan Başkan adaylarımıza ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha güzel, gelişmiş ve müreffeh bir Ayrancı için hep birlikte hizmet etmeye devam etme temennisiyle, hayırlı olsun, Ayrancı kazansın."


Programa, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Tekineci, belediye başkan adayları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ayrancı, Güncel
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