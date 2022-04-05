Kaymakam Güldoğan'dan köy ve esnaf ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Güldoğan'dan köy ve esnaf ziyareti

05.04.2022 16:25
Kaymakam Güldoğan'dan köy ve esnaf ziyareti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köy ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köy ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Güldoğan, Merzifon Arastası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların ramazan aylarını kutlayan Güldoğan, sorun ve taleplerini dinledi.

Güldoğan, daha sonra Kızıleğrek,Yeşiltepe ve Selimiye köylerini ziyaret ederek, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eksiklikleri ve sorunları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Güldoğan, "Hem köylerimizi hem de ilçe merkezini sürekli ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Güldoğan, vatandaşlarla birebir buluşarak sorunlarını çözmeyi prensip edindiklerini, devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini sözlerine ekledi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Güldoğan'dan köy ve esnaf ziyareti - Son Dakika


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