Kaymakam Güldoğan'dan köy ve okul ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Güldoğan'dan köy ve okul ziyareti

10.10.2022 16:02
Kaymakam Güldoğan'dan köy ve okul ziyareti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Diphacı, Koç ve Eymir köylerini ziyaret etti.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Diphacı, Koç ve Eymir köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Güldoğan, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, talep ve önerileri dinledi.

Tespit ettikleri sorunları gidermeye çalışacaklarını ifade eden Güldoğan, "Bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Başta kaymakamlık olmak üzere tüm kurumlarımızın kapıları vatandaşımıza açıktır. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Güldoğan, daha sonra Merzifon İrfanlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Nihat Sarı'dan bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere kitap hediye eden Güldoğan, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaymakam Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu eşlik etti.

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TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 1922 Konyaspor: 1 TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 1922 Konyaspor: 1
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaymakam Güldoğan'dan köy ve okul ziyareti - Son Dakika

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