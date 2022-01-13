Kaymakam Güldoğan, okullardaki Kovid-19 tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ziyaret ettiği okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

Kaymakam Güldoğan, Resmiye Mehmet Karaöz İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu ile Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde okulları inceleyerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Güldoğan, sınıfları da dolaşarak, öğrencilerle sohbet etti.

Maske, mesafe ve hijyen hatırlatmasında da bulunan Güldoğan, "Kovid-19 tedbirlerine uymamız gerekiyor. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, derslerinize iyi çalışın. Zaman, çok hızlı akıp gidiyor. Bugün bizim bulunduğumuz yerlerde yarın sizler olacak ve ülkemizin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.