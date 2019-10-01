Son Dakika Haberleri: Kaymakam Güler, trafikte yaya önceliği için broşür dağıttı
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Kaymakam Güler, trafikte yaya önceliği için broşür dağıttı

35 dakika önce

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yayalara yol vermeleri konusunda sürücülere farkındalık için broşür dağıttı.

Kaymakam Güler, trafikte yaya önceliği için broşür dağıttı, System.String[]

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yayalara yol vermeleri konusunda sürücülere farkındalık için broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Gebze Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hükümet Caddesi'ndeki yaya geçidinde uygulama yaptı.

Gebze Kaymakamı Güler'in de katıldığı uygulamada yayalara öncelikli yol hakkı tanımayan sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada Güler, yanına aldığı bir çocukla yaya geçidinden geçti. Yayalara öncelikli yol hakkı konusunda sürücüleri bilgilendiren Güler, şubat ayında trafik polisleriyle yaya geçitlerinde farkındalık programı yaptıklarını anımsattı.

Kendilerinin de yine bir farkındalık çalışması yapmak istediklerini ifade eden Güler, "Trafik memurlarımız ve çocuklarımızla karşıya geçerek sürücülerimizin buna ne kadar riayet ettiğini görmek istedik." diye konuştu.

Mustafa Güler, Hükümet, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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