Son Dakika Haberleri: Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle buluştu
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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle buluştu

1 saat önce

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anibal Anadolu Lisesi'nin bayrak törenine katıldı.

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle buluştu, System.String[]

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anibal Anadolu Lisesi'nin bayrak törenine katıldı.


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anibal Anadolu Lisesi'nin bayrak törenine katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Öğrencilerle okul bahçesinde sohbet eden Başkan Büyükgöz, eğitim hayatında başarılar diledi. Derslere katılan ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kitap okumanın sadece eğitim hayatını değil, tüm yaşamlarını etkiyeceğini, daha kültürlü ve entelektüel olmanın yolunun kitap okumaktan geçtiğini ifade ettiler.


Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğretmenlerin talep ve önerilerini de dinledi. - KOCAELİ

Anadolu Lisesi, Mustafa Güler, Gebze, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
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