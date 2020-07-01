Kaymakam Gültekin: Anamur koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi - Son Dakika

Kaymakam Gültekin: Anamur koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi

MERSİN'de Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, ilçede 5 kişide koronavirüse rastlandığını ve bu kişilerin temasta olduğu 12 sağlık görevlisi ile 30 vatandaşın kontrol altında olduğunu açıkladı.

MERSİN'de Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, ilçede 5 kişide koronavirüse rastlandığını ve bu kişilerin temasta olduğu 12 sağlık görevlisi ile 30 vatandaşın kontrol altında olduğunu açıkladı. Kaymakam Gültekin, koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi olduğunu vurguladı.

Anamur ilçesinde seyyar satıcılık yapan M.Ö., ailesiyle birlikte yakınlarının Gaziantep'teki cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası Anamur'a dönen M.Ö. ve ailesi, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aile, koronavirüs şüphesiyle hastanedeki pandemi bölümüne alındı. 4 kişilik ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. M.Ö. ve ailesinin, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, İlçe kaymakamı İsmail Gültekin ilçedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Gültekin, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Cem Adil ile birlikte Öğretmenevi'nde basın toplantısı vakalarla ilgili bilgi verdi. Anamur'da şu anda 5 koronavirüs vakası olduğunu açıklayan Gültekin, bununla ilgili 12 sağlık görevlisi ile 30 vatandaş olmak üzere 42 kişinin kontrol altına alındığını belirtti. Bu kişilerin test sonuçlarının negatif çıktığını kaydeden Gültekin, Anamur'un, koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi olduğunu vurguladı. Kaymakam Gültekin, bakanlıkların alınmasını istediği tüm tedbirleri  eksiksiz olarak uyguladıklarını dile getirdi.

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İsmail Gültekin, Koronavirüs, Türkiye, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Gültekin: Anamur koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi - Son Dakika

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