Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı - Son Dakika Spor

Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı

6 saat önce

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda dereceye giren sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.

Kaymakam Güney, şampiyonları ağırladı, System.String[]

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda dereceye giren sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.


Düzenlenen yarışmalarda derece alan başarılı sporcular, okullarındaki müdürler, öğretmenleri, Antrenörleri Kenan Balcıoğlu, İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'e ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyarette sporcuları tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Ünye'yi ve bizleri gururlandıran bir gurur tablosuyla birlikteyiz. Antalya'da düzenlenen Açık Cup 2019 Enternasyonal Yarışmalarında Uluslararası ve Avrupa Muaythai Federasyonunun faaliyet programında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupa 10-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmış olup, Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Kenan Balcıoğlu tarafından Muaythai eğitimi alan Ünye Dövüş Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü lisanslı Milli Sporcular çeşitli başarılar göstermişlerdir. Minik Bayanlar 46 kg.'da altın madalya alarak Avrupa birincisi olan Elanur Altun olmuştur. Azra Ocak, minik bayanlar 36 kg.'da Avrupa birincisi olmuş ve altın madalya kazanmıştır. Eftal Hüdanur Küçükosmanoğlu, alt genç bayan 63 kg.'da gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi olmuştur. Ebru Güneş, üst genç bayan 75 kg 'da gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi olmuştur. 2 Avrupa birincisi ve 2 Avrupa ikincimiz var ve ben bu başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yetişmenizde spor kulübünüz, sizleri yetiştiren değerli antrenörlerimiz ve okullarda sizlerle ilgilen okul müdürlerimiz ile beden eğitimi öğretmenlerimiz aynı zamanda Gençlik Spor Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Başarılar kadar sporcuların kişilikleri, saygın duruşları ve bu başarıları en güzel şekilde taşımaları da bizler için önemlidir. Sizler de duruşunuzla ve ahlakınızla bu başarıyı en iyi şekilde taşıyorsunuz. Ben bu başarılarınızı daha da üstlere taşıyacağınıza inanarak bu başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - ORDU

Hüseyin Güney, Antalya, Avrupa, Ünye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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