Kaymakam Günlü'den korona virüs denetimi - Son Dakika

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü restoran, kafe ve halk pazarında korona virüs denetimi yaptı.

Korona virüs sürecinin normalleşmeye başlamasıyla orta riskli iller arasında yer alan Yozgat'ta, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de korona virüs denetimi yaptı. Kaymakam Günlü, kafe, restoran, kahvehaneler ve halk pazarında sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda denetim yaptı. Esnafı kurallara uymaları konusunda uyaran Kaymakam Günlü, ilçe olarak korona virüs sürecini iyi yönettiklerini ve tedbirleri elden bırakmadan salgını hep birlikte atlatacaklarını söyledi.

Kaymakam Günlü'ye denetimlerde, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Emre Atahan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Nazif Beyhan ve İlçe Zabıta Müdürü Mehmet Kaya eşlik etti. - YOZGAT