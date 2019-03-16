Kaymakam Gürçam, İnşaatı Devam Eden Okulları İnceledi
44 dakika önce
Adana'nın Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçede yapımına devam eden okulların inşaatını gezerek yerinde incelemede bulundu.
Adana
'nın Kozan
İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam
, ilçede yapımına devam eden okulların inşaatını gezerek yerinde incelemede bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile beraber ilçede yapımı devam eden Şaban Ata İlkokulu, Neacip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu ve Lütfi Ali Şadi Çelik ortaokulu yeni bina inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Gürçam, inşaatlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gürçam yeni okul binalarının 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına hazır hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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