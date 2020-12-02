Kaymakam Gürdal Kızılelma köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde köylere hizmet götürme birliği tarafından 21 köye 15.000 metre kare beton parke taşı döşemesi yapılıyor.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve inşaat teknikeri Samet Konşuk, Çan Kızılelma köyünde yapılan beton parke taş döşemesini, köy meydanında ve köy camiinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çan Kaymakamı Gürdal, 21 köye toplam 15.000 metre kare beton parke taşı döşemesi yapılacağını ve çalışmalar bittiğinde halkın daha sağlıklı imkanlara kavuşacağının bilgisini verdi. - ÇANAKKALE