Kaymakam Gürses Başkanlığında İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı. - Son Dakika

Kaymakam Gürses Başkanlığında İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı.

KAYMAKAM GÜRSES BAŞKANLIĞINDA İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI.

KAYMAKAM GÜRSES BAŞKANLIĞINDA İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI. İlçemiz Kaymakamı Sayın Burak Bozkurt GÜRSES Başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları ile 14. 06. 2021 tarihinde yapılan toplantıda kurumlarımızın yürütülen iş ve işlemleri değerlendirilerek yeni hedefler belirlendi. Toplantı Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş yıldönümü münasebeti ile İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kaymakam GÜRSES, tüm kamu görevlilerinin, kurumlarına gelen vatandaşlara güler yüz ve sıcak bir alaka göstererek mutlak surette iyi davranmaları gerektiğini ve vatandaşlarımıza en kaliteli hizmetin sunulmasının birinci önceliğimiz olduğunu belirtti.

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