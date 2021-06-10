Kaymakam Gürses Erfelekli Salep Yetiştiricilerini Ziyaret Etti. - Son Dakika

KAYMAKAM GÜRSES ERFELEKLİ SALEP YETİŞTİRİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün %50 çiftçi katkılı "Salep Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında ilçede salep üretimine başlayan Kınık Mahallesinde 50 m2, Kızılcaot köyünde 50 m2 olmak üzere toplam 100 m2 alana dikim yapan Mehmet Ali YİĞİT ve Ramazan SOYLU' ya ait ilçemizdeki ilk salep bahçelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam GÜRSES' e İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgül DAĞDEVİREN eşlik etti. Kaymakam GÜRSES, salep yetiştiriciliğinin üretim süreci ve pazar alanı hakkında bilgiler aldı. Yetiştiriciler ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES küçük alanlarda yüksek maddi getirisi olan salep yetiştiriciliğinin ilçemizde gelişmesi için desteklerin devam edeceğini belirtti.