KAYMAKAM GÜRSES İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KÖYLERDEKİ YOL BAKIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, İlçe Özel İdare Müdürlüğünün yapmış olduğu Hürremşah, Ormantepe ve Çayır köylerindeki yol temizlik ve bakım çalışmaları ile Çayır köyünde KÖYDES kapsamında yapılmakta olan su çalışmasını yerinde inceledi. Kaymakam GÜRSES; çalışmalar hakkında İlçe Özel İdare Müdürü Erol BALCI' dan bilgi adı ve çalışmaları hızlandırarak kış sezonuna kadar birçok köye hizmet götürmek istediklerini belirtti. İncelemede Kaymakam GÜRSES' e İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR eşlik etti.