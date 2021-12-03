KAYMAKAM GÜRSES ŞEHİT KENAN DÖNGEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ATÖLYE AÇILIŞLARINA KATILDI. - Son Dakika
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KAYMAKAM GÜRSES ŞEHİT KENAN DÖNGEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ATÖLYE AÇILIŞLARINA KATILDI.

KAYMAKAM GÜRSES ŞEHİT KENAN DÖNGEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ATÖLYE AÇILIŞLARINA KATILDI.

03.12.2021 00:10

KAYMAKAM GÜRSES ŞEHİT KENAN DÖNGEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ATÖLYE AÇILIŞLARINA KATILDI.

KAYMAKAM GÜRSES ŞEHİT KENAN DÖNGEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ATÖLYE AÇILIŞLARINA KATILDI. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Şehit Kenan DÖNGEL Anadolu İmam Hatip Lisesi' nde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Eğitim Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı kapsamında Ülke genelinde 137 proje içerisine giren "Geleneğin Oku Gelecekteki Hedefi Vurur" sloganı ile proje kapsamında açılan Geleneksel Okçuluk Atölyesinin ve Fen Bilimleri Atölyesinin açılışına katıldı. Açılışta Kaymakam GÜRSES öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra eğitim hayatlarında başarılar diledi. Açılışa Kaymakam GÜRSES' in yanı sıra Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum KAYMAKAM GÜRSES ŞEHİT KENAN DÖNGEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ATÖLYE AÇILIŞLARINA KATILDI. - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYMAKAM GÜRSES ŞEHİT KENAN DÖNGEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ATÖLYE AÇILIŞLARINA KATILDI. - Son Dakika
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