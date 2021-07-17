KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN' İ ZİYARET ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, ailesi ile tatil için ilimizi tercih eden Sri Lanka Türkiye Büyükelçisi Sayın Mohamed Rizvi HASSEN ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam GÜRSES, Büyükelçi HASSEN ve ailesi ile bir süre sohbet ettikten sonra ilçemize özgü hediyeler takdim ederek teşekkürlerini dile getirdi.