KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN' İ ZİYARET ETTİ. - Son Dakika

KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN' İ ZİYARET ETTİ.

KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN\' İ ZİYARET ETTİ.
Son Güncelleme: 17.07.2021 15:16

KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN' İ ZİYARET ETTİ.

KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN' İ ZİYARET ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, ailesi ile tatil için ilimizi tercih eden Sri Lanka Türkiye Büyükelçisi Sayın Mohamed Rizvi HASSEN ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam GÜRSES, Büyükelçi HASSEN ve ailesi ile bir süre sohbet ettikten sonra ilçemize özgü hediyeler takdim ederek teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

Sri Lanka, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN' İ ZİYARET ETTİ. - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYMAKAM GÜRSES SRİ LANKA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN' İ ZİYARET ETTİ. - Son Dakika
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