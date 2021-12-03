KAYMAKAM GÜRSES YUNUS EMRE ORTAOKULUNDA LABORATUAR AÇILIŞINA KATILDI. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Yunus Emre Ortaokulu' nda, öğrencilerin fen bilgisi, matematik mühendislik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirecekleri BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK Laboratuarı açılışına katıldı. Açılış sonrası beraberindeki heyet ile beraber taşımalı eğitim alan öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam GÜRSES öğrencilerle çalışmaları hakkında bir süre sohbet ettikten sonra eğitim hayatlarında başarılar diledi. Programa Kaymakam GÜRSES' in yanı sıra Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN ve kurum amirleri katıldı.