Son Dakika Haberleri: Kaymakam Güven, Büyükelmalı köyünde yanan evde incelemeler yaptı
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Kaymakam Güven, Büyükelmalı köyünde yanan evde incelemeler yaptı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, dün gece Büyükelmalı köyünde çıkan yangında zarar gören evde sabah gün ağarınca incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güven, Büyükelmalı köyünde yanan evde incelemeler yaptı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, dün gece Büyükelmalı köyünde çıkan yangında zarar gören evde sabah gün ağarınca incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güven, Bilecik İl Afet Müdürü Hayri Demirel ve yetkililer, yanan evin sahibi Vahit Memiş'in mağduriyetin giderilmesi ve sorunların çözülmesine yardımcı olmak için olay yerinde incelemeler yaptı. Kaymakam Oray Güven yaptığı açıklamada, "Dün gece ilçemize bağlı Büyükelmalı köyümüzde çıkan yangında, bir vatandaşımız yaralandı ve bir ev kullanılmaz hale geldi. Çok şükür ki yaşanan olayda can kaybımız olmadı. Sabah gün ağarınca İl Afet Müdürümüz Hayri Demirel ve yetkililerle olay yerinde incelemeler yaptık. Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için gerekli çalışmaları yapacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
Hayri Demirel, Pazaryeri, Sabah, Bilecik, Güncel
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