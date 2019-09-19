Kaymakam Güven'den 105 yaşındaki gaziye ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 105 yaşındaki Kore gazisini ziyaret etti.



İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle beraberindeki Belediye Başkanı Tahir Saklı ve bazı yöneticilerle Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden 105 yaşındaki Kore gazisi H. Selim Gezer'i evinde ziyaret etti. Gazi ile bir süre sohbet edip anılarını dinleyen Kaymakam Güven ve beraberindekiler, daha sonra buradan ayrıldı. - HAKKARİ