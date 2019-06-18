Son Dakika Haberleri: Kaymakam Güven'den köy ziyareti
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Kaymakam Güven'den köy ziyareti

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven köy ziyaretleri kapsamında bu gün ilçeye bağlı Fıranlar köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Güven'den köy ziyareti, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven köy ziyaretleri kapsamında bu gün ilçeye bağlı Fıranlar köyünü ziyaret etti. Kaymakam Güven, Fıranlar köyünde köylüler ile sohbet ederek köylülerin sorunlarını dinledi. Fıranlar köyünde sevgiyle karşılanan Kaymakam Güven, köyde herkes ile tek tek sohbet ederek, belirlenen eksiklerin en kısa zamanda tamamlama sözü verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
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