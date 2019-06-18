Kaymakam Güven'den köy ziyareti
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven köy ziyaretleri kapsamında bu gün ilçeye bağlı Fıranlar köyünü ziyaret etti.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
İlçe Kaymakamı Oray Güven köy ziyaretleri kapsamında bu gün ilçeye bağlı Fıranlar köyünü ziyaret etti. Kaymakam Güven, Fıranlar köyünde köylüler ile sohbet ederek köylülerin sorunlarını dinledi. Fıranlar köyünde sevgiyle karşılanan Kaymakam Güven, köyde herkes ile tek tek sohbet ederek, belirlenen eksiklerin en kısa zamanda tamamlama sözü verdi. - BİLECİK
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