Kaymakam Güven'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Güven'den şehit ailelerine ziyaret
27.04.2021 14:06
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Üzümkıran köyündeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Üzümkıran köyündeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Ziyaret ettiği şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Yakup Güven, ailelerle sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Güven, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit yakınları da; ilgi, alaka ve ziyaretinden ötürü Kaymakam Yakup Güven'e teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ
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