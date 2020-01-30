Kaymakam Güven'den üs bölgesine ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Güven'den üs bölgesine ziyaret

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Alan köyü ve buradaki askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Kaymakam Güven'den üs bölgesine ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Alan köyü ve buradaki askeri üs bölgesini ziyaret etti.


Kaymakam Güven, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Özel İdare Müdürü Faik Akbaş ve İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin ile Alan köyünü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek hem sohbet eden hem de taleplerini dinleyen Kaymakam Güven, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ile köydeki askeri üs bölgesini ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelerek sohbet eden Güven, daha sonra ilçe merkezine geçti.


Alan Köyü Muhtarı Kadir Akbaş, Kaymakam Güven'in bugün köylerini ziyaret ettiğini belirterek, "Bizleri çok mutlu etti. Buradaki balık çiftliğimizi ziyaret etti. Biz bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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