Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2020 10:41
Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Eskişehir'in Han İlçe Kaymakamı Oray Güven, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir'in Han İlçe Kaymakamı Oray Güven, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Güven, mesajında, "Güçlü Türkiye geleceği bu günden yakalamak, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın mili değerlerimize bağlı, gelişme ve ilerlemenin tek koşulunun çalışmak ve üretmek olduğunu benimsemiş olarak yetiştirilmesiyle gerçekleşebilecektir. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli mesleklerin başında öğretmenlik mesleği gelmektedir. Öğretmenlerimizin ifa ettikleri kutsal ve zor görevin karşılığı olarak, toplum nezdinde hak ettikleri saygın yer her zaman daim olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenler Günü, Eskişehir, Türkiye, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak         
09:58
Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü         
09:50
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı         
09:29
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 10:56:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei