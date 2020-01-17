Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köy ziyaretlerine devam ediyor.



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan'la Yufkalı köyü ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Güven, benzer ziyaretlere devam edeceklerini söyleyerek, "Köylerimizin bazı sıkıntıları var, onları en kısa zamanda gidereceğiz" dedi. - HAKKARİ