Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Güven'in köy ziyaretleri

7 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köy ziyaretlerine devam ediyor.

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Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köy ziyaretlerine devam ediyor.


İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan'la Yufkalı köyü ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Güven, benzer ziyaretlere devam edeceklerini söyleyerek, "Köylerimizin bazı sıkıntıları var, onları en kısa zamanda gidereceğiz" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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