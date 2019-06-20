Son Dakika Haberleri: Kaymakam Güven, muhtarlar ile buluştu
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Kaymakam Güven, muhtarlar ile buluştu

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Güven, muhtarlar ile buluştu, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Güven, Muhtarlar Bürosundaki görüşmede talep ve sıkıntıları dinledi. Göreve başladığı ilk günden beri ilçe halkının sevgisini kazanan ilçe Kaymamı Oray Güven, yaptığı açıklamada, "Pazaryeri ilçemizde görev yapan muhtarlarımızdan mahalle sorunlarını dinledik. Muhtarlarımıza gerekli çalışmaları yapıp sorunları ile ilgileneceğimizi belirttik" ifadesini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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