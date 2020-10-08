Kaymakam Güven, parkta EBA'dan ders işleyen öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika

Kaymakam Güven, parkta EBA'dan ders işleyen öğrencilerle sohbet etti
08.10.2020 14:11
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, belediye parkında EBA'dan canlı ders işleyen öğrencilerle bir araya geldi.
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, belediye parkında EBA'dan canlı ders işleyen öğrencilerle bir araya geldi.
Programları kapsamında ilçede incelemelerde bulunan Güven, belediye parkında telefondan canlı derslerini takip öğrencileri fark etti.
Öğrencilerin yanına giderek sohbet eden Güven, derslerinde başarı diledi.
Güven, daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ile Kovid-19 denetimi yaptı.
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