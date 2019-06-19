Kaymakam Güven yatırımcılara Pazaryeri Organize Sanayi bölgesini tanıttı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, ilçeye yatırım için gelen firma yetkililerine Pazaryeri Organize Sanayi bölgesini tanıttı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, ilçeye yatırım için gelen firma yetkililerine Pazaryeri Organize Sanayi bölgesini tanıttı.



Kaymakam Güven, Pazaryeri ilçesinin konumu gereği İç Anadolu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz Bölgelerinin kesiştiği noktada bulunduğu belirtti. Ulaşımın, gerek otoyol, tren ve Bursa ili aracılığı ile denize yakın olması nedeni ile sanayi bölgelerinin gözdesi olabileceğini anlatan Güven, "İlçemize İstanbul'dan gelen bir otomotiv firması yetkililerine Organize Sanayi Bölgemizin tanıtımını gerçekleştirdik. Firma Müdürü Osman Kocabaşoğlu ve firmanın Muhasebe Müdürü Gülnaz Kocabaşoğlu ile ilçemize yapacakları yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlçemize gelecek bütün yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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