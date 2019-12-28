Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'dan gazilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'dan gazilere ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'dan gazilere ziyaret

6 saat önce

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, 15 Temmuz Gazisi Halil Algan ve Barış Pınarı Harekatı Gazisi Uzman Çavuş İbrahim Arı'yı evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'dan gazilere ziyaret, System.String[]

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, 15 Temmuz Gazisi Halil Algan ve Barış Pınarı Harekatı Gazisi Uzman Çavuş İbrahim Arı'yı evlerinde ziyaret etti.


Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, hane ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Kaymakam Gökpınar, bu kapsamda 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesi İstanbul'da çıktığı tankın üzerinde silahla vurulup omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk babası Halil Algan ve Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad'ın bir köyünde EYP patlaması sonucu her iki ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Arı'yı evlerinde ziyaret etti. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
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