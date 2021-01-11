Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi

11.01.2021 18:04
Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakam Hakan Alkan Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle gazetecilerle bir araya gelerek kutladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakam Hakan Alkan Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle gazetecilerle bir araya gelerek kutladı.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, ilçede görev yapan yerel gazeteciler ve İhlas Haber Ajansı (İHA), Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA) temsilcileri ile, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle bir araya geldi.

Kaymakamlık Binasında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Alkan, "Günümüzde bilgi çağı dediğimiz bir zaman diliminde vatandaşların bilgilendirme ve bilgi alma hakkını en iyi şekilde sizler vasıtasıyla yerine getirildiğinin kimsenin şüphesi yok. Vatandaşların talep ve düşüncelerini yukarılara aktarma konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Aynı zamanda bizim çalışmalarımızın kamuoyuyla paylaşılması ve vatandaşın doğru bilgilendirilmesi noktasında da aktif bir çalışma yapıyorsunuz. Bu anlamda sizlerin varlığı bizlere güç vermiştir. El birliği ve gönül birliği içerisinde bir aile olarak ilçemizi daha güzel günlere taşıma adına vereceğimiz bütün mesailerde ortaya koyacağımız bütün gayret ve emeklerde sizleri de yanımızda görmekten büyük şeref ve onur duyacağız. Sizlerin bu masa etrafında bulunmanız bizlere güç kuvvet verecektir. Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bütün basın mensubu arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Hepinize sağlık sıhhat içerisinde uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Kaymakam Alkan; günün anısına ilçede görev yapan gazetecilere hediyelerini takdim ederek, çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Program sonunda Yenigediz Gazetesi İmtiyaz sahibi Hatice Özalp Kaymakam Hakan Alkan'a İdareciler günü nedeniyle plaket takdim ederek; "Bu özel günde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduk. Şahsım, adına sizlere teşekkür ediyorum, sizlerin de idareciler gününüzü kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi
Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi
Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi
Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı, Gazeteciler Günü, Hakan Alkan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Hakan Alkan, basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika


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