Son Dakika Haberleri: Kaymakam Halim'den köy ziyaretleri

Kaymakam Halim'den köy ziyaretleri

13 dakika önce

Kütahya'nın Simav İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köy ziyaretleri kapsamında Sarıçam ve Taşlık köylerindeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Kaymakam Halim'den köy ziyaretleri, System.String[]
Kütahya'nın Simav İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köy ziyaretleri kapsamında Sarıçam ve Taşlık köylerindeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Kaymakam Halim'in köy ziyaretlerine, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur da katıldı. Halim, Türkiye huzur ve güven uygulamalarıyla, yaya öncelikli trafik, taşımalı eğitim konularında bilgilendirme yaptı. Kaymakam Halim "Köylerdeki vatandaşlarımızla, yol kontrol ve aramaları, Türkiye huzur uygulaması, uyuşturucu ile mücadele, metruk binaların yıkımı, trafik kuralları, yaya öncelikli trafik yılı, taşımalı eğitim, büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpeleme ile aşılama, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sıcak karışım asfalt yol yapımı gibi konularda değerlendirme yaptık. Sarıçam ve Taşlık köylerindeki alt ve üst yapıyla ilgili taleplerini dinledik" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:17 Kaynak: İHA
Türkiye, Sarıçam, Kütahya, Güncel
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